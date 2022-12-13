Vali Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesine bağlı Şirinler, Gökpınar, Isırganlı, Elmacık ve Hasanören köylerine ziyarette bulundu.
Arslan, gazetecilere, ziyaretlerle köylere hizmetin en iyisini götürmeyi ve talepleri yerinde dinlemeyi amaçladıklarını söyledi.
Vatandaşları dinleyerek sorunlarını yerinde tespit etme ve anında müdahale etme fırsatı bulduklarını kaydeden Arslan, "Bu sayede olası problemleri kısa vadede çözüme ulaştırıyoruz." dedi.
Ziyaretlerde, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Ulus Orman İşletme Müdürü Kazım Kılıçarslan da hazır bulundu.