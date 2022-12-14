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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyedeki işinden ayrılıp pelet üretim tesisi kurdu

AA

Belediyedeki işinden ayrılıp pelet üretim tesisi kurdu

BARTIN (AA) - AKİF YAMAN - İşçi olarak çalıştığı İstanbul Üsküdar Belediyesinden ayrılıp memleketi Bartın'da kendi imkanları ve devlet desteğiyle pelet üretim tesisi kuran 52 yaşındaki Maviye Tırpan, ürünlerini yurt içinin yanı sıra ülke dışına gönderiyor.

Tırpan, Kovid-19 salgını döneminde belediye tarafından verilen 3 aylık izni geçirmek üzere Bartın'ın Ulus ilçesine geldi.

Burada pelet soba kurulumu işinde çalışan oğlunun zaman zaman yakacak olarak kullanılan pelet temininde zorlandığını gören Tırpan, bu alanda araştırma yapmaya başladı.

İstanbul'a döndükten sonra yaklaşık 9 yıldır çalıştığı belediyedeki görevinden ayrılan Tırpan, kendi işini kurmak için kolları sıvadı.

İşçi emeklisi eşiyle memleketine dönen Tırpan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Tırpan, buradan aldığı destekle yaklaşık 1 yıl önce Eldeş köyü mevkisinde Ulus Kaymakamlığına ait atıl durumdaki 1000 metrekarelik binayı pelet üretim tesisine çevirdi.

İŞKUR desteğinden de faydalanan Tırpan, 10 kişiye istihdam sağladı. Tesiste aylık üretilen 550 ton pelet, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu ve Düzce illerinin yanı sıra Fransa, Almanya ve Bulgaristan'a da gönderiliyor.

- "Bu işi yapmaya karar verdim ve başardım"

Üç çocuk annesi Maviye Tırpan, AA muhabirine, oğlunun pelet temininde yaşadığı sıkıntıyı görerek harekete geçmesi sonucu iş sahibi olduğunu söyledi.

Kendi imkanları, KOSGEB desteği ve banka kredisiyle üretime geçtiklerini anlatan Tırpan, fabrikada 10 işçinin çalıştığını, nakliye gibi diğer ek hizmetlerle de yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

Tırpan, ürünün talaştan üretildiğini ve sobalarda ısınma amaçlı kullanıldığını belirterek, "Peletin elemesini yapıyoruz ve bantlarla kurutmaya getiriyoruz. Daha sonra makine yardımıyla presleyerek pelet haline getiriyoruz. Oradan da paketlemesini yapıp gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınlara iş hayatında yer almaları çağrısında bulunan Tırpan, "Önceden sigortalı bir işte çalışıyordum. Bu işi yapmaya karar verdim ve başardım. Kadınlarımız korkmasın, iş yapmaya karar versinler." dedi.

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