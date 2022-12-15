Bartın'da balıkçılar limana kasalar dolusu hamsiyle döndü

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar tonlarca hamsi avladı.

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle Tarlaağzı Limanı'na döndü.

Limana ulaşan balıkçıların yüzü hamsi bereketiyle güldü.

Teknelerden indirilen kasalar, kamyon ve pikaplara yüklenerek Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya'ya sevk edildi.

Tekne kaptanı Ali Sağlam, gazetecilere, güzel bir palamut sezonunun ardından hamsi bolluğunun da kendisini göstermeye başladığını söyledi.

Sağlam, "Hamsi, 3-4 günden bu yana kendini gösterdi. İnşallah bolluk böyle devam edecek. Sadece biz 2 bin 500 kasa balık avladık. Diğer teknelerde çok daha fazla var. Bu bolluk inşallah böyle devam eder." dedi.

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