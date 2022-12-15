BARÜ Rektörü Uzun'dan ziyaretler

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'i ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk konularında tecrübe paylaşımı yapıldı.

Uzun yaptığı açıklamada, yükseköğretim kurumlarının bulundukları şehirle bölgesel kalkınmanın en önemli dinamikleri olduğunu belirtti.

Ülkenin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden üniversitelerin, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve yönlendirici vizyonlarıyla geleceğe değer kattığını kaydeden Uzun, "Sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten kurumlar olarak Türkiye'nin bilim temelli kalkınmasına da katkı sunmaktayız. Bu noktada iş birliğini önemsiyor, birlikte başarmak için tecrübe paylaşımları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun, üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliği alanlarında verimli görüşmeler yaptıklarını aktararak, gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgilerinden dolayı Rektör Zorlu ile Rektör Çelik'e teşekkür etti.



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