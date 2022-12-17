Bartın-Karabük yolunda yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

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BARTIN (AA) - Bartın-Karabük kara yolunda yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına yol açtı.

Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde dağlık alandan yola kaya parçaları düştü.

Güvenlik önlemi alınan yolda, kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ulaşımın yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandığı yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu açıldı.

Olası heyelan nedeniyle bölgede trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.

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