Bartın'da 1458 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince bu yıl 1458 ton atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce Bartın Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki çalışmalar bu yıl da yoğun şekilde devam etti.



Atık ambalaj, pil ve yağları toplayan ekipler, 1458 ton atığı geri dönüşüme gönderdi.



Belediye Başkanı Cemal Akın, ambalaj atıklarının yanı sıra atık pillerle ilgili de çalışma yaptıklarını belirtti.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile atık pillerin toplanması, bertaraf ve geri dönüşümünün sağlanması amacıyla protokol yaptıklarını anımsatan Akın, "Belediye sınırları içerisinde atık haldeki pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması, bertaraf ve geri dönüşümünün yapılması amacıyla imzaladığımız bu protokolü, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırladık." bilgisini paylaştı.

Akın, c​​​​​​iva, kurşun, çinko, lityum, kobalt gibi maddeler ile çeşitli kimyasallardan üretilen tüm pillerin insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, çevre ve canlı sağlığı açısından büyük tehlikeler meydana getiriyor. Bu kapsamda da 50 adet atık pil kutusunu ilköğretim ve lise dengi okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Biriken atık pilleri muhafaza ederek TAP'a teslim ediyoruz. 2022 yılında 40 kilogram atık pili geri dönüşüme gönderdik. 'Çevrecilik milliyetçiliktir' anlayışıyla hareket ediyoruz. İsrafın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, doğaya atılan atıkların önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması için belediye olarak mücadele ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bartın bırakmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bartın Belediyesi olarak atıkları ayrıştırarak topladık ve geri dönüşüme kazandırdık. Bu kapsamda 2022 yılında 1458 ton atığı geri dönüşüme kazandırdık."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.