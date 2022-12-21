Cezayirli doktora öğrencileri Bartın Üniversitesinde araştırma çalışmalarına katıldı

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BARTIN (AA) - Cezayir'de bulunan iki üniversitenin bazı doktora öğrencileri, Bartın Üniversitesinde (BARÜ) bilimsel araştırma çalışmalarına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cezayir'deki Mohamed Boudiaf-M'sila ile Oum El Bouaghi üniversitelerinin doktora öğrencileri Ben Si Said Zineb, Hadjer Keria, Khouloud Kamel, Fatima Zohra Kabani ve Amina Boumaaza, alanlarıyla ilgili araştırmalarını tamamlamak için BARÜ'ye geldi.

Misafir araştırmacılar, kendilerine verilen araştırma bursuyla geldikleri BARÜ'de, Bartın Orman Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde uluslararası ortak çalışmalara katılarak tecrübe paylaşımı yaptı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Cezayirli araştırmacıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İki ülke arasında yükseköğretime dair işbirliklerini güçlendirmek amacıyla atılan adımların önemli olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:



"Uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atan, ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen dönem yerini daha yukarılara taşımayı başaran üniversitemiz, bu noktada da hızlı adımlar atmıştır. İki ülkenin yükseköğretim alanına dair ilişkilerin kalitesinin artırılmasını hedeflediğimiz bu süreçte, Cezayir'den araştırmacılarımızla bilimsel araştırmayla ilgili konularda verimli toplantılar gerçekleştirdik. İki ülkenin kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızla kazanımlarımızı geleceğe taşımak adına gayretlerimiz devam edecektir."

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