Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26 Aralık'ta başlayacak

BARTIN (AA) - Bartın'da "El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı"nın 26 Aralık'ta açılacak.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yazılı açıklamasında, 5 gün açık kalacak fuarda derneklerin, okul ve eğitim kuruluşlarının, ev hanımlarının ürettiği yöresel ürünler, ahşap aksesuarlar, takı, yağlı boya tablolar, tel kırma, tel sarma el işleri, tablolar, ev tekstili, bijuteri, çiçek, gümüş aksesuarlar, kozmetik, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, zücaciye ve yiyeceklerin satışının yapılacağını belirtti.

Fuarla özellikle kadınların aile ekonomilerine katkı sunmanın yanında yöresel tel kırma işi başta olmak üzere diğer el işi ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarına işaret eden Akın, "Belediye olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz hediyelik eşya fuarımızı bu yıl da yeni yıl öncesinde vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Fuarda yer verdiğimiz hiç kimseden ücret talep etmiyoruz. Bu şekilde bir taraftan hanımlar evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleriyle ev ekonomilerine katkıda bulunurken bir taraftan da yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyenler için anlamlı hediyelere kolayca ulaşma imkanı sağlamış oluyoruz. 26 Aralık Pazartesi günü açılışını yapacağımız fuarımız 30 Aralık'a kadar açık kalacak." ifadelerini kullandı.

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