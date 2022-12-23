Bartın'da "Aile Okulu Projesi" ile 2 bin 187 veliye ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da "Aile Okulu Projesi" ile 2 bin 187 veliye ulaşıldı

AA

Bartın'da "Aile Okulu Projesi" ile 2 bin 187 veliye ulaşıldı

BARTIN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Bartın'da 2 bin 187 veli eğitim alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde MEB tarafından başlatılan proje Bartın'da ilgi görüyor.

İl genelindeki bütün okullarda sertifika eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerce gerçekleştirilen eğitimlerde, velilere eğitici ve rehberlik edici bilgiler veriliyor.

Aile değerleri, aile içi iletişim, çevre bilinci, madde bağımlılığını önleme, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, sağlıklı beslenme, çatışma türleri, aile tutumları ve stres yönetimi gibi konularda verilen eğitimlerin daha fazla veliye ulaştırılması için de çalışmalar devam ediyor.

Vali Nurtaç Arslan da proje kapsamında Hendekyanı Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlere katılarak velilerle bir araya geldi.

Arslan, AA muhabirine, proje kapsamında il genelinde 330 eğitici eğitimini tamamlayan öğretmenlerle 2 aydan bu yana çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Arslan, "Yılsonuna kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Velilerimizle yaptığımız görüşmelerde de ciddi anlamda faydalandıklarını görüyoruz." dedi.

Projeyi önemsediklerini vurgulayan Arslan, "Çocuklarımızı, bulunduğumuz çağda olumsuz davranışlara sürükleyecek çok faktörün olduğuna inanıyoruz. Bu noktada velilerimizi bilinçlendirmenin, onları bu tür davranışlardan uzak tutması anlamında faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklarımıza olumlu yansımaları olacak"

Okulun psikolojik danışmanın ve rehber öğretmeni Duygu Yılmaztürk Gök de teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, sağlıklı beslenme, çatışma türleri, aile tutumları ve stres yönetimi başlıklarında eğitimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Okullarda ailelerle daha planlı bir şekilde bir araya gelip çocukları ilgilendiren bütün konularda eğitimleri sürdürmeyi amaçladıklarını anlatan Gök, "Velilerimizden de olumlu dönüşler almış bulunuyoruz. Bu bizim için de çok sevindirici. Bunun mutlaka çocuklarımıza olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı.

Veli Gülçin Salcıoğlu ise eğitimleri faydalı bulduğunu belirterek çocuğuyla yaşadıkları sorunları eğitim sayesinde daha kolay çözebildiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BARTIN&#039;DA SOKAK ORTASINDA TEKME- TOKAT KAVGA 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA SOKAK ORTASINDA TEKME- ...
Bartın'da sokak ortasında tekme- tokat kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da sokak ortasında tekme- tokat kavga: 1 ...
Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26 Aralık'ta başlayacak
YEREL HABERLER Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26 ...
Cezayirli doktora öğrencileri Bartın Üniversitesinde araştırma çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Cezayirli doktora öğrencileri Bartın Üniversitesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.