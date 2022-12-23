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AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

BARTIN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı"nın başladığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı programını da gerçekleştirerek önümüze yeni hedefler koyduk. İnşallah bu hedefleri de tek tek gerçekleştirerek Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göreceğiz." dedi.

Bartın'da düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Tunç, AK Parti'nin, millet partisi ve millet hareketi olduğunu söyledi.

Tunç, partilerinin 20 yıldır ülkeyi eğitimden sağlığa, tarımdan turizme her alanda 3-4 kat büyüttüğüne ve hayal dahi edilemeyen bir noktaya getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"100 yıllık cumhuriyetimizin son 20 yılında AK Parti iktidardaydı. Cumhuriyetimizin büyük kazanımları var. Bu kazanımların üzerine 20 yılda çok şey ilave ettik. 80 yıldır yapılamayanın kat kat fazlasını yaptık. 'Önce insan' dedik, insanımızın refahını artırmak için çok çalıştık. Şimdi 'Türkiye Yüzyılı' başlıyor. Türkiye Yüzyılı; geçmişin bir muhasebesi, yaptıklarımız ve geleceğin planlanması, gelecekte daha büyük hedeflere nasıl ulaşabiliriz, bunun planlanması. Türkiye Yüzyılı programını da gerçekleştirerek önümüze yeni hedefler koyduk. İnşallah bu hedefleri de tek tek gerçekleştirerek Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göreceğiz."

- "Önümüz çok aydınlık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da 2000'li yıllardan bugüne ülkede çok şeyin değiştiğini, birçok ilkin ve değişimin yaşandığını, çok daha fazlasının yaşanacağını kaydetti.

AK Parti'nin sıradan, saf bir siyasi organizasyon olmadığını vurgulayan Yavuz, "Olamaz, olmaz' denilenleri başaran, bitiren ve bugün daha ötelere doğru yelken açan bir partinin adıdır AK Parti ve bir dava partisidir. Onun için biz makamlara değil, davaya bağlıyız. Makamlar geçici. Benim Seçim İşleri Başkanlığı görevim bittiği gün, dava neferi olma vasfım bitmiyor. Her birimiz, bu davanın neferi olarak işin bir ucundan tutmak suretiyle Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasında sıra dağlar gibi durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yavuz, 2010'lu yıllarda ülkenin en büyük problemlerinden birinin "darbe" olduğunu ve "İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız" denildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten çok badireler atlattık. Ama 2010'lu yıllara geldiğimizde 'Anayasanın 15. maddesini değiştirelim ve bu darbeye kalkışanları yargılayalım' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi 'Yalan söylüyorlar, kaldıramazlar' oldu. Kaldırdık. Biz 'S400'leri alacağız' dedik. 'Alamazsınız' dedi, yine aldık. İHA'ları hatta en son hatırlayın, Kızılelma 5 saat havada kaldı. Bizim ilk insansız savaş uçağı. CHP'li unsurlar, 'Mümkün değil' diyor. 'Kaldıramazlar, o bir maket, imkansız bir şey, kaldıramazlar, kaldırsalar indiremezler' Kalktı da 5 saat havada durdu da indi de. Bütün dünyanın gözü bizim insansız muhabere savaş uçağımızda."

Başörtüsü konusuna değinen Yavuz, "Dünün bu işi engelleyenleri, Anayasa Mahkemesine götürüp engelleyenleri, ikna odası kurarak bir şekilde öğrencileri vazgeçirmeye çalışan unsurları; bugün bir şey oldu, 'Bir kanun teklifi verelim' dediler. O tam bir çözümsüzlüğe meseleyi itmek demekti. Elbette böyle temel bir hak; anayasa konusu olmaya bile belki gerek yok ama illa bir yerde kanun kayda geçireceksek 'Kanunda değil, bu anayasada olacak' diyerek teklifimizi Meclise sunduk." ifadelerini kullandı.

Yavuz, doğal gaz keşfinden bahsederek, "Akdeniz'de, Karadeniz'de doğal gaz ararken bize içeriden de birileri gülüyordu ama doğal gazı bulduk. Hem de bugün, yarın birkaç ay içerisinde sisteme bağlayacağız. Önümüz çok aydınlık. 'Nükleer santral kuracağız' dediğimiz günlerde 'Asla olmaz' diyorlardı. Ama nükleer santrallerin ilk ünitesi de inşallah 2023'te açılacak. Biz bu işleri yaparken birtakım unsurlar, özellikle CHP kanadı ve unsurları, hep 'Bu iş olmaz' diyordu, bu işlere karşı çıkıyordu, hep engellemeye çalışıyordu, halen de öyle. Ama biz yolumuza devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Yeni ufuklara doğru yolculuğumuzu Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, kuvvetli bir şekilde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti'ye katılanlara rozetlerinin takıldığı programda, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve partililer yer aldı.

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