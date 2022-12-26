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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Bartın'da iş insanlarıyla buluştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Bartın'da iş insanlarıyla buluştu:

BARTIN (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bundan sonra enflasyonda her ay sert düşüşler bekliyoruz. Özellikle aralık, ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret eden Gürcan, valilikteki toplantı salonunda düzenlenen "Bartın İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Programda sunum yapan Gürcan, ekonominin bu yıl 3 çeyrekte büyümesini sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin, G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Bunun neticesinde kapasite kullanım oranlarının önemli ölçüde yüksek olduğunu vurgulayan Gürcan, "Ancak bu kapasitemizi de artırmamız gerekiyor çünkü Türkiye'ye yurt dışından ihracatı artırmamıza yönelik çok yoğun baskı var. Türkiye, şu anda yakalamış olduğu konumu artırmak zorunda. Hem iç hem dış piyasa üretim kapasitemizi artırarak karşılamak zorundayız. O yüzden yatırıma her türlü desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gürcan, zaman zaman muhalefetin "ekonominin, hükümetin zenginlerden yana" olduğu şeklinde eleştirilerde bulunduğuna işaret ederek, "Bundan dolayı birçok iş yerinin kapandığını ifade ediyorlar ama baktığımızda, 2021-2022 farkını aldığımızda, yüzde 25,4 yeni açılan iş yerimiz var. Geçen sene 101 bin iş yeri açılırken, bu sene 126 bin 950 yeni iş yeri ve şirket açılmış. Burada çok güçlü büyüme var." dedi.

- "İhracatımız bu yıl geçmiş yıllara göre her ay rekor kırmış"

KOBİ'lerin çok ciddi destekler aldığını, onları güçlendirdiklerini ifade eden Gürcan, 2003'te 1,7 milyon KOBİ varken, bugün bu sayının 3 milyon 600 bine çıktığını kaydetti.

Zaman zaman sadece patronların desteklendiği yönünde eleştirildiklerini ifade eden Gürcan, "2002 sonrasında KOBİ sayısına baktığınızda çok ciddi artış olduğunu görüyorsunuz ve bu KOBİ'lerde çalışanların sayısında da çok ciddi artış var. 2002'de KOBİ'lerde 5,2 milyon kişi istihdam edilirken, bugün 11 milyon 500 bin çalışan var." diye konuştu.

Gürcan, ülkedeki işsizlik rakamının yüzde 14,2'den yüzde 10,2'ye düştüğünü, hatta geçmiş aylarda tek haneli rakamların da görüldüğünü anımsatarak, hedeflerinin işsizliği tek haneli rakamlara indirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisinin yeni modelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmayı amaçladığını belirten Gürcan, "Baktığımızda ihracatımız bu yıl geçmiş yıllara göre her ay rekor kırmış. Türkiye özellikle son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak 253,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu gerçekten çok ciddi rakam." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, enflasyonu hep beraber yenecek"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi enflasyon yaşandığına dikkati çeken Gürcan, şöyle devam etti:

"Geçen ay itibarıyla yıllık enflasyon yaklaşık 1 puan kadar geriledi. Bundan sonra da enflasyonda her ay sert düşüşler bekliyoruz. Özellikle aralık, ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız. Şu anda zaten dövizdeki stabilitenin devam etmesi, diğer emtia fiyatlarının da dünyada gevşemesi ve tedarik zincirinin tekrar oluşması neticesinde fiyatlarda zaten olumlu seyir devam ediyor. Özellikle gıda maddelerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddi şekilde devreye girmesiyle yine fiyatlarda bir oynaklık yok. Önümüzdeki günler inşallah çok daha olumlu geçecek ve beklentiyi kıracağız. Tabii iş dünyamızdan beklentimiz de 'nasıl olsa enflasyon olacak' diye erkenden zam yapmamaları. Bu, enflasyonu sürekli ve kalıcı hale getiriyor. Şuna hepimiz inanmalıyız ki Türkiye, enflasyonu hep beraber yenecek."

Programa, Vali Arslan, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

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