Bartın 22. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi 22. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı törenle açıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Sosyal Tesislerindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen fuarla el emeği, göz nuru ürünleri yeni yıl öncesinde halkın beğenisine sunduklarını söyledi.

Yöresel el sanatlarının yanı sıra, yöresel yemek ve yöresel hediyelik eşyaların da sergilendiği fuarda ürünlerin vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bayanlarımızın el sanatlarının satışlarını yapabilmesi ve eserlerini sergilemesi için İnkumu, Belediye Bahçesi ve Yalı mevkisinde iş yeri oluşturduk. Üretken kadınlarımız için elimizden gelen destekleri vermeye çalışıyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Bu el emekleri evlerde yapılsın, kurslarda yapılsın, sandığa basılmasın, ekonomiye katkı olsun istiyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl fuarımızda 77 standımız var. Ellerine yüreklerine sağlık. Bartın Belediyesi olarak el sanatlarımızın yaşatılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Fuar, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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