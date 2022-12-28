Bartın'da "Filyos Vadisi Projesi Eylem Planı" değerlendirme toplantısı yapıldı

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında, Filyos Vadisi projesine yönelik Bartın Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Arslan, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, Filyos projesinin istihdam ve sanayi alanında ülkenin yanı sıra bölge için de büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bölgenin Bartın'a yakınlığı nedeniyle gerekli altyapıyı hazırlamak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, kurumlararası iş birliği ve koordinasyon halinde, belirlenen plan kapsamında tüm faaliyetlerin titizlikle takip edilmesini istedi.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda kentin Filyos Vadisi projesinden ekonomik ve sosyal olarak en üst düzeyde yararlanması amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlar değerlendirildi.

​​​​​​​Toplantıda, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri hazır bulundu.

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