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Golbol 1. Lig ve 2. Lig ikinci devre müsabakaları Bartın'da yapıldı

AA

Golbol 1. Lig ve 2. Lig ikinci devre müsabakaları Bartın'da yapıldı

BARTIN (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Erkekler ve Kadınlar 1. Lig ile Erkekler 2. Lig ikinci devre müsabakaları Bartın'da tamamlandı.

Bartın Valiliğinin ev sahipliğinde Ömertepesi Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Bartın Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 28 kulüp katıldı.

Müsabakaları Erkekler 1. Lig'de Ankara Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altı Nokta Spor Kulübü ikinci, Ankara Göreneller Spor Kulübü üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar 1. Lig'de birinciliği Yenimahalle Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinciliği Kahramanmaraş Akcakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü ve üçüncülüğü de Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü elde etti.

Erkekler 2. Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan Yakutiye Görme Engelliler Spor Kulübü, ANKA Görme Engelliler Spor Kulübü ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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