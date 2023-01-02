Bartın'da buzlanma nedeniyle yaşanan kazalarda 2 trafik polisi yaralandı

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BARTIN (AA) - Bartın-Karabük kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen iki kazada, 2 trafik polisi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.

Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunda buzlanma meydana geldi.

Güzergahta seyreden Gökhan G. idaresindeki 74 AAV 863 plakalı otomobil, Kirazlı Köprü Barajı mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye trafik ekipleri geldi. Bu sırada park halindeki polis aracına, buzlanma nedeniyle kayan Besim C. yönetimindeki 74 BC 066 plakalı otomobil çarptı.

Kazada araç içinde bulunan ve hafif yaralanan polis memurları S.Ç. ve K.K, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karayolları 156. Şube Şefliği ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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