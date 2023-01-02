Bartın Valisi Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Arslan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" isimli fotoğrafı seçen Arslan, sporda Mustafa Yılmaz imzalı "Yüzücü" ile çevre-yaşamda Mesut Varol'un "Beslenme saati" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Birbirinden etkileyici fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını aktaran Arslan, her birinin değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu söyledi.

Fotoğraflarda ve oylamada emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, kamuoyunun haber alması adına çok önemli misyonu yerine getiren AA'nın çalışanlarına başarı diledi.

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