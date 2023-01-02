Kozcağız beldesinde evlere doğal gaz verilmeye başlandı

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BARTIN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kozcağız beldesinde doğal gazın evlere verilmeye başlandığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinin ardından Kozcağız'a da doğal gazı getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Diğer ilçe ve beldelere de doğal gazı hızla getireceklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanarak konutlara gazı vereceğimizin sözünü vermiştik. Merkez nüfusu 8 bini geçen Kozcağız beldemizde evlere doğal gaz verilmeye başlandı. Beldemizi de temiz yakıta kavuşturduk. Beldemiz, doğal gazla birlikte gelişmesini artıracak, hem sanayi sitesi hem konutlar için büyük avantaj olacaktır."

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