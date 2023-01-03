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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, sahada incelemelerde bulundu

AA

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, sahada incelemelerde bulundu

BARTIN (AA) - TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Taner Yıldız, komisyon raporunun, 25 Ocak'a kadar Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Amasra'da 14 Ekim'de maden ocağında meydana gelen patlamanın tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu heyeti, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne geldi.

Beraberindeki heyetle işçileri selamlayan Yıldız, gazetecilere, saha incelemesi yapmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

Akademisyen ve farklı kurumlarda çalışan 19 uzmanla incelemeyi yapacaklarını belirten Yıldız, kazada hayatını kaybeden 42 işçiyi rahmetle andı, yaralılara acil şifalar diledi.

Komisyonun bugüne kadar yaptığı 8 toplantıya dair bilgi veren Yıldız, yargı ve yürütmenin başında bulunduğu soruşturmaya ilişkin herhangi bir hüküm cümlesi kullanmayacaklarını kaydetti.

Yangının devam etmesi nedeniyle madene inemeyeceklerini aktaran Yıldız, yarın Zonguldak'ta farklı bir müessesede madene ineceklerini anlattı.

Havalandırma, tahkimat, teknolojik donanımlar ile eğitim ve personelin durumuna ilişkin birçok konunun müzakere edildiğine değinen Yıldız, yetkililerden brifing alacaklarını ifade etti.

Komisyonda sorusu cevaplanmayanların cevabını burada nihai olarak alacaklarını dile getiren Yıldız, "Herhangi bir şeye kapalı kalmaksızın, inandığımız bütün doğruları da inşallah bu komisyon raporuna dercedip nasipse 25 Ocak'a kadar bize tanınan 3 aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da vermiş olacağız. Uzman arkadaşlarımız da bizler de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." diye konuştu.

Yıldız, gerek kanun bazında gerekse mevzuat bazında yapacakları tespitlerin, bundan sonraki maden kazalarının önlenmesine katkı koyacağına inandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerek taş kömürlerinin gerekse linyitlerin, müstakil bir çalışmayla beraber, diğer madenlerden ayrıksı bir yanı var. Metan gazıyla olan münasebetlerinin çok daha farklı incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor. Bunlarla alakalı tedbirlerin çok daha farklı şekilde alınması gerekiyor. Bununla alakalı bir kurumsal hafıza var. Şimdiye kadar önemli bir birikim var. Bunların doğru işletmelerle birleştirilerek inşallah bu kazaların önüne geçmeyle alakalı hem niyetimizi hem gayretimizi hem de bütün bununla alakalı kanun ve mevzuat çalışmalarını inşallah tamamlamış olacağız."

Yıldız, bugüne kadar maden kazalarında vefat eden tüm işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Bir maden işçisinin, kaza sonrasında çalışanların yıllık izne çıkarıldıklarını ve bugünkü maaşlarının düşük olduğunu söylemesi üzerine Yıldız, "Komisyon çalışmalarımız sırasında bu konu gündeme gelmişti. Yasama organı olarak buradayız. Yürütme olarak da Enerji Bakanımız ve ilgili arkadaşlarla konuyu paylaştık. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bu manada çıkacağını söylediler. Tabii ki bu konunun takibindeyiz. İnşallah nihayetlenir diye de ümit ediyoruz. Asgari ücretin altında herhangi bir ücretin alınması söz konusu olamaz. Bu düzenlemeyle beraber buradaki arkadaşlarımız mutlaka buna dikkat edeceklerdir." dedi.

Yıldız ve beraberindeki heyet, daha sonra maden sahasında incelemelerde bulundu.

Heyete, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer ilgililer eşlik etti.

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