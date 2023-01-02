Bartın'da buzlanma nedeniyle yaşanan kazalardan biri araç kamerasına yansıdı

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BARTIN (AA) - Bartın-Karabük kara yolunda dün buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Gökhan G. idaresindeki 74 AAV 863 plakalı otomobilin, Kirazlı Köprü Barajı mevkisinde tünelden çıktıktan sonra buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kenardaki elektrik direğine çarpması yer alıyor.

Yol kenarındaki bir tünel görevlisinin üzerine gelen araçtan kaçarak kurtulması da görülüyor.

Öte yandan, kaza için bölgeye geldikten sonra buzlanma nedeniyle kayan başka bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralanan polis memurları S.Ç. ve K.K'nin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Soğuk hava nedeniyle dün Bartın-Karabük kara yolunda buzlanma meydana gelmiş, güzergahta seyreden Gökhan G. idaresindeki 74 AAV 863 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarpmıştı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri gelmiş, bu sırada park halindeki polis aracına, buzlanma nedeniyle kayan Besim C. yönetimindeki 74 BC 066 plakalı otomobil çarpmış, araç içinde bulunan ve hafif yaralanan polis memurları S.Ç. ve K.K, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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