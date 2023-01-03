TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'ndan patlamada ölen madencilerin ailelerine ziyaret

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BARTIN (AA) - TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, patlamada yaşamını yitiren madencilerin ailelerini ziyaret etti.

TBMM Araştırma Komisyonu heyeti, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde ana aspiratör tesisleri, merkezi gaz izleme servisi ve patlayıcı madde deposunda incelemelerde bulundu. Daha sonra TTK Amasra Lokali'nde kurum yetkililerinden bilgi alan heyet, toplantının ardından patlamada hayatlarını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın Amasra'nın Uğurlar köyünde ikamet eden ailesine giden Yıldız ve beraberinde heyet taziyelerini iletti. Burada madencinin annesi Habibe ve babası Recep Ayvaz'la görüşen heyet, daha sonra vefat eden madencilerden Emrah Kaya'nın Kaman köyündeki ailesinin evine geçti. Baba Davut Kaya'ya taziyelerini ileten Yıldız, komisyon çalışmaları hakkında ailelere bilgi verdi.

Heyete, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da eşlik etti.

Heyetin diğer üyeleri de patlamada hayatlarını kaybeden işçilerin ailelerine eş zamanlı ziyaret gerçekleştirdi.

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