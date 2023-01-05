Bartın Belediye Başkanı Akın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Akın, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" isimli fotoğrafı seçen Akın, sporda Aytaç Ünal imzalı "Merve'nin servisi" ile çevre-yaşamda yine Aytaç Varol'un "Ölüm kalım anı" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Akın, tüm fotoğrafların her zaman olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu vurgulayan Akın, "Anadolu Ajansının, anlamlı ve insanlık tarihine önemli bir belge olarak kalacak fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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