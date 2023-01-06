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Meslek liseliler ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor

AA

Meslek liseliler ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatarak hayatlarına dokunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerinin karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, 34 yıl önce evlenerek Rusya'dan Akağaç köyüne gelin gelen ve 2 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi 52 yaşındaki İrina Yay'ın evini yenilemek için harekete geçildi.

Müdürlük koordinasyonunda bir araya gelen Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Bartın Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen, idareci ve öğrencileri, yanlarına boya, fırça, elektrik ve temizlik malzemelerinin yanı sıra mutfak dolabı, gaz ocağı, halı gibi ev eşyaları alarak köye gitti.

Hummalı çalışmayla ilk olarak evdeki eşyaları dışarı çıkaran 20 kişilik ekip, bir taraftan evin tadilatını yaptı, diğer taraftan kapı, pencere ve duvarları boyadı.

Öğrencilerin yaptığı mutfak dolabının da yerleştirildiği evde priz ve lambalar yenilendi, kırık musluklar onarıldı.

Halı, koltuk örtüleri, yatak, yorgan, nevresim takımı gibi eşyalar da yenilenirken, yakacak, gıda ve temizlik malzemeleri de aileye teslim edildi.

Öğrencilerin çalışması sonucu ev, eski görüntüsünden kurtulurken, el uzatılan aile daha ferah ve temiz bir ortamda yaşama imkanına kavuştu.

- "Akademik başarının yanında farklı sorumluluklarımız da var"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, AA muhabirine, meslek liseleri ve mesleki teknik eğitim merkezleriyle sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi.

Bakanlığın projesi kapsamında Valilik talimatıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde son olarak ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yenilediklerini dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Burada elektrik tesisatı bölümü öğrencileri evin elektrik tesisatını, su tesisatı bölümü öğrencileri kırılan musluk ve bataryaları yeniliyor. Aynı zamanda evimiz komple boyanıyor. Yiyecek içecek bölümü öğrencilerimiz ile konaklama ve seyahat bölümü öğrencilerimiz de evin komple temizliğini yapıyor. Yorganlar, yastıklar, çarşaflar yenileniyor. Aynı zamanda mobilya dekorasyon bölümü öğrencilerimiz de ev sahibine mutfak dolabı hediye etti. Evimizi daha nezih ve daha sıhhatli bir şekilde teslim ediyoruz."

Acar, akademik başarının yanında farklı sorumluluklarının da olduğuna işaret ederek, "Öğrencilerimizin hem kendi ayakları üzerinde durmasına hem de toplumda sosyalleşmesine ve vatandaşlarımızla kaynaşmasına da çok önem veriyoruz. Devletimiz var olsun, devletimiz, imkanlarımız çok büyük. Bu projelere devam edeceğiz. Projede emeği olan öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize, bu imkanı sağlayan sayın Bakanımıza ve sayın Valimize de şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

- "Evimiz yeni bir görünüme kavuştu"

Ev sahibi İrina Yay, imkanı olmadığı için evinde bakım ve tadilat yaptıramadığını söyledi.

Öğrencilerin duyarlı davranışından mutluluk duyduğunu belirten Yay, "Evimin boyasını yaptılar. Dolaplar takıldı, ortalık temizlendi. Memnunum, çok sevinçliyim. Özellikle mutfak dolabı için çok sağ olsunlar, gerçekten çok ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

Yay, evlerinin adeta yeni bir görünüme kavuştuğunu aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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