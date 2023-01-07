Bartın Belediyesi Kültür Merkezi ve Kent Belleği Araştırma Kütüphanesi açıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi Kültür Merkezi ve Kent Belleği Araştırma Kütüphanesi hizmete alındı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, açılış töreninde, belediye olarak sanatsal, kültürel ve sportif anlamda birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve sanat atölyelerinde, müzik, tiyatro, halk dansları, resim, çini, naht, ahşap maket yapımı, kaligrafi, bilim eğitimi, robotik kodlama, ebru sanatı gibi birçok sanat dalında eğitimler verdiklerini söyledi.

Bu kursları da bir çatı altında toplamak ve kurs alan vatandaşların daha iyi imkanlar altında eğitimleri almalarına olanak sağlamak amacıyla Bartın Belediyesi Kültür Merkezi ve Kent Belleği Araştırma Kütüphanesi projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Projenin içinde çok amaçlı 200 kişilik salon, derslikler, konservatuvar salonu, sergi salonu, oyun dans ve ritim salonu, sanat atölyeleri, açık ve kapalı olmak üzere kafeterya yer alıyor. Yine bu merkezimizin bünyesinde Kent Belleği Araştırma Kütüphanesi kuruldu. Bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak, kentlilik bilincine katkı sağlayacak bu kütüphane Bartın'ın yerel arşivine sahip olduğu gibi Bartın'a ilişkin tüm tarihi dokümanları da içinde barındırıyor. Şehrimizin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması adına büyük önem teşkil eden bu projeyi de hayata geçirdik. Projemizin kültür ve sanat şehri olan Bartın'ımıza çok yakıştı."

Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş da belediyelere yol, su, temizlik ve kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra şehrin kimliğinin oluşturulmasında çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, açılışı yapılan merkezi gezdi.

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