Amasra Belediye Başkanı Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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BARTIN (AA) - Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çakır, mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının önemli ve etkin denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Basının, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumu gelişen olaylar karşısında bilgilendirdiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Basın, diğer taraftan da vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli kamu görevini yerine getirmektedir. Bu doğrultuda demokrasiye olan inancımızla meslek ilkelerinin çerçevesinde doğru, tarafsız, objektif haber ve bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızla omuz omuza olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Hem kentimizde hem de ülke ve dünya çapında gecesi gündüzü olmayan bu zorlu mesleği layığıyla icra eden, gözümüz ve kulağımız niteliğindeki basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde tüm basın emekçilerinin gazeteciler gününü kutluyorum."

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