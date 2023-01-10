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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

AA

Bartın protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, olayları doğru, ilkeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak özel hayata saygı çerçevesinde, objektif görev anlayışıyla değerlendiren basının, etkin denetim organı olarak demokrasinin gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini belirtti.

Teknolojinin takip edilmesinin hızla geliştiğine, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığına, görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medyanın etkinliğinin günden güne arttığına dikkati çeken Arslan, bu nedenle halkı doğru ve tarafsız haberlerle hızlı şekilde buluşturan gazetecilerin yaptığı görevin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Kentte yaşanan gelişmeler hakkında halkı bilgilendiren, ilin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde ve tanıtımında etkin rol üstlenen, mesai mefhumu gözetmeksizin her şart altında görevini yapmaya çalışan basın mensuplarının özverileri ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Arslan, "Bu vesileyle toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli görevi yerine getiren, bu işe emek ve gönül veren yerel ve ulusal tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyor, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Basın, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da gazeteciliğin, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla kamu hizmeti olduğuna işaret etti.

Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Bu anlamda basın mensuplarımızın çalışmaları takdire değerdir. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, öncelikle kentimizdeki değerli gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

- "Doğru ve tarafsız habercilik, her zamankinden daha önemli hale geldi"

Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun ise kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında gazetecilerin kritik noktada olduğunu vurguladı.

Özellikle içinde bulundukları ve bilginin yayılım hızının baş döndürücü şekilde arttığı bugünlerde doğru ve tarafsız haberciliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Bir meslek olarak gazetecilik, mesleki ilkelerin yanı sıra toplumsal sorumluluğun da idrakiyle 'doğru' ve 'yanlış' arasındaki ince çizgiyi çekmektedir. Bu düşüncelerle toplum adına görev alan ve her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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