Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilerle bir araya geldi

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BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Arslan, basının, etkin denetim organı olarak demokrasinin gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini söyledi.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medyanın etkinliğinin günden güne arttığına da belirten Arslan, bu nedenle halkı doğru ve tarafsız haberlerle hızlı şekilde buluşturan gazetecilerin yaptığı görevin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Kentte yaşanan gelişmeler hakkında halkı bilgilendiren, ilin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde ve tanıtımında etkin rol üstlenen, mesai mefhumu gözetmeksizin her şart altında görevini yapmaya çalışan basın mensuplarının özverileri ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Arslan, "Bu vesileyle toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli görevi yerine getiren, bu işe emek ve gönül veren yerel ve ulusal tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyor, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, kentte 2022'de yapılan, 2023'de ise yapılması planlanan bazı çalışmalar hakkında bilgi de verdi.

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