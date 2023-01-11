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Bartın TSO'dan bilim ve teknoloji tutkunu üniversite öğrencilerine destek

AA

Bartın TSO'dan bilim ve teknoloji tutkunu üniversite öğrencilerine destek

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinin (BARÜ) elektrikli otomobil, roket ve insansız hava aracı projeleriyle başarı elde eden öğrencilerine, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası TSO tarafından destek veriliyor.

BARÜ Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda TEKNOFEST ve TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında önemli başarılar elde eden öğrencilere Bartın TSO tarafından 80 bin Türk lirası destek sağlandı.

Bu kapsamda BARÜ Black Sea Roket Takımı, Tunga İHA Takımı ve Biltek Elektrikli Araç Takımının çalışmalarını gerçekleştirdiği Kutlubey Yerleşkesindeki atölyeleri ziyaret eden Bartın TSO Başkanı Halil Balık ve beraberindekiler, öğrencilerden bilgi aldı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülkede milli teknolojinin geliştirilmesi konusundaki hassasiyetleri ve destekleri için TSO Başkanı Balık'a teşekkür etti.

Öğrencilere bilimsel çalışmalar yapacakları atölyeler tahsis ettiklerini aktaran Uzun, "'Proje Tabanlı Öğrenme' stratejisiyle geleceğe hazırladığımız gençlerimize inanıyoruz. Bu inancımızı paylaşarak daha iyiye ulaşma noktasında destek veren Bartın TSO Başkanı Sayın Halil Balık nezdinde yakın ilgileri için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinin başarıya ulaşmasında yüksek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktadaki gayretlerimizi ulusal ve uluslararası mecralarda ödüller alarak ve Türkiye'nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olmayı başararak yarınlara da taşıyoruz." diye konuştu.

Balık ise yarınların teminatı ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin mimarları olan gençleri çalışmalarından ve geliştirdikleri projelerinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlerin bilimin rehberliğinde hayata geçirdiği tüm projelerin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Balık, "Bu başarılı öğrencilerimizin şehrimizden çıkması adeta göğsümüzü kabartıyor. Dünya artık Türkiye'nin teknolojik başarılarını konuşmaya başladı. Bilime verdiğimiz değerle havada, karada ve denizde hayata geçirdiğimiz yerli ve tamamen milli projelerimiz adeta tüm dünyanın gözünü bize çevirdi. Bu konuda çeşitli başarılara imza atarken gençlerimizin de teknolojinin her alanında yeni projeler üretmesi, bizleri hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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