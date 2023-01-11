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Bartın'da arıların sıcaklar nedeniyle kış salkımına girememesi üreticileri endişelendiriyor

AA

Bartın'da arıların sıcaklar nedeniyle kış salkımına girememesi üreticileri endişelendiriyor

BARTIN (AA) - Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar yüzünden "kış uykusu" olarak bilinen kış salkımına giremeyen arılarda yeterli besin bulamamaktan kaynaklı yaşanabilecek ölümler üreticileri tedirgin ediyor.

Birçok ilde kış mevsiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi arıcıları olumsuz etkiliyor. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de hava şartlarının arılar üzerindeki etkilerini yerinde inceledi.

Veteriner hekim Özer Işıkyıldız ile ziraat mühendisi Hasan Hüseyin İnceağaç, merkeze bağlı Fırınlı köyünde arıcılık yapan Hasan Arabacı'yı ziyaret etti. Tek tek kovanların kapaklarını açan görevliler, arıların kış uykusunda olmadığını gördü.

Bu durumun bal üretimine olumsuz yansımasından endişe eden Işıkyıldız, gazetecilere, geçen yıl haziranda başlayan erken yağmurlar sebebiyle kestane balında düşüş yaşandığını, bunun devamında da bölgede hava sıcaklıklarının son bir aydır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

- "Bal yetersiz kaldığı için arı ölümlerine sebep oluyor"

Yine hava sıcaklıklarında bir düzensizliğin söz konusu olduğunu, gün içinde yükselen ısının gece saatlerinde aşırı soğumasıyla arıların kış uykusuna geçemediklerini aktaran Işıkyıldız, şunları kaydetti:

"Arılar, gün içindeki sıcaklıkla dışarı çıkmakta ve döndüğünde de bal tüketmek zorunda. Tüketeceği bal yetersiz kaldığı için bu da arı ölümlerine sebep olmaktadır. Bu yıl rekoltede düşüş bekliyoruz çünkü kolonilerde zayıflama var. Şu an arıcılarımız ilaç kullanamıyor. O yüzden düşme var, önümüzdeki dönemde de rekoltede düşme olacağını düşünüyoruz. Tabii bu durum iklimsel olduğu için arıcılarımızın maalesef müdahale şansı da olmuyor. Yapabileceği tek şey erken geç sonbaharda ve erken kışta kolonilerinin bal ve peteklerini artırması gerekiyordu."

Fırınlı köyünde 100 kovanıyla 8 yıldır arıcılık yapan Arabacı da bu kış genel olarak mevsimsel değişikliklerden dolayı yapmaları gereken mücadeleleri geciktirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle arıların kış uykusu olarak da adlandırılan kış salkımına geçemediklerini ifade eden Arabacı, "Arılarımız şu an salkımda değil. Gece salkıma giriyor ama öğlen hava sıcaklıkları 14-15 derecelere çıktığı zaman tekrar normal haline dönüyor. Bu da arıdaki tüketimi artırıyor. Dışarıdan destek olmamız gerekiyor ama soğuk havalarda bu da mümkün olmuyor. Bu durumda da arı ölümleri artabiliyor." diye konuştu.


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