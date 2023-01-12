Bartın Jandarma Komutanlığında 2 ikiz askerlik yapıyor

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BARTIN (AA) - Bartın Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 ikiz, vatani görevini icra ediyor.

Ağrı'dan Yunus Emre ve Yusuf Eren Sezgin ile Mersin'den İsmail ve İbrahim Demir isimli ikizler, askerlik görevlerini Bartın İl Jandarma Komutanlığında sürdürüyor.

Eğitimlere birlikte katılan, aynı yemekhanede yemek yiyen ve aynı koğuşta yatarak askerliklerini bir arada yapmanın mutluluğunu yaşayan ikizler, 5,5 aydır asker ocağında anı biriktiriyor.

Yusuf Eren Sezgin, gazetecilere, vatani görevini yapmaktan büyük gurur duyduğunu ve kardeşiyle sivil hayatta da hep birlikte olduğunu söyledi.

Kardeşiyle bir arada asker olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Sezgin, "Okula birlikte gittik, hiç ayrılmadık. Birlikte aynı yerde askerlik yapmak çok gurur verici bir şey. Komutanlarımız da çok iyiler." dedi.

Yunus Eren Sezgin, kardeşiyle aynı yerde askerlik yapmamın onur verici olduğunu dile getirerek, "Kardeşimle aynı yerde askerlik yaptığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

İbrahim Demir ise "Kardeşimle beraber okuduk, beraber büyüdük ve beraber de askere geldik. Çok güzel bir duygu. Burada kendimi hiç yabancı veya eksik hissetmedim." diye konuştu.

İsmail Demir, asker ocağında kendilerini görenlerin şaşırdığını aktararak, vatani görevini kardeşiyle aynı yerde yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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