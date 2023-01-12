Bartın'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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BARTIN (AA) - Bartın'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürmek isteyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi ile Ulus ilçesi ve Kurtköy köyünde 45 personelin katılımıyla 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.G, T.A, C.E. ve H.A yakalandı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 100 liralık 886 sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, T.A. ve C.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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