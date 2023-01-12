Bartın'da "9. Halk Dansları Şöleni" düzenlenecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bartın Belediyesi Halk Dansları topluluğu tarafından Halk Dansları Şöleni gerçekleştirilecek.

Bu yıl 9.'su organize edilen etkinlik, 13-14 Ocak'ta Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.



Şölende 270 dansçıdan oluşan Halk Dansları Topluğu, 10 grupla sahne alacak. Her yıl yeni koreografilerle sahne alan ekip, bu sene zengin içeriğiyle görselliği ön plana çıkaran şölen programıyla izleyicilerin karşısında olacak.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, Bartın Belediyesi Halk Dansları ekibinin, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirdikleri ve her geçen gün çok daha büyüyen, büyüdükçe birçok başarılı gösteriye imza atan, 7'den 70'e herkese hizmet veren bir oluşum olduğunu söyledi.

Akın, tüm vatandaşları şölene davet ederek, "Halk dansları hocamız Orhan Doğan'a ve gönüllülük esasıyla halk dansları ekibimizde yer alan tüm dansçı dostlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.