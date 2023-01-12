Bartın Üniversitesi'nde mera ekosisteminin mantarlara etkileri araştırılacak

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülecek proje kapsamında akarsu kıyı bölgesi mera ekosisteminin sürdürülebilirliğe ve bitki kökleriyle ortak yaşam kuran mantarlara etkilerinin araştırılacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Palta'nın yürütücüsü olduğu "Büyük Melen Çayı'nın Farklı Kıyı Zonlarının Bazı Vejetasyon ve Toprak Özelliklerinin Değişimine Etkilerinin Araştırılması" projesi, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Düzce'de gerçekleştirecek projeyle toprakla suyun birleştiği akarsu kıyı bölgesindeki bitkilerin köklerinde yer alan ve her türlü hava şartlarında bitkinin yaşamasına olanak sağlayan mantarların suya kıyısı olmayan mera ekosisteminde de uygulanıp uygulanamayacağı araştırılacak.

Türkiye'de ilk olacak araştırmaya BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Melih Öztürk ile Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Eren Baş da katkı sunacak.

- "Araştırma, alanın sürdürülebilir şekilde yönetilmesi nedeniyle önemli"

Proje hakkında bilgi veren Palta, desteklenen projeyle kıyı zonlarının Arbüsküler Mikorizal Funguslar'ın (konukçu bitkinin köklerinde simbiyotik olarak yaşayan obligat biyotrof canlılar) çeşitliliğine etkilerinin ülkede ilk defa araştırılacağını bildirdi.

Çalışmanın, Batı Karadeniz Bölgesi'nde toprak ve su kaynakları bakımından önemli yere sahip olan Düzce'de gerçekleştirileceğini belirten Palta, "Araştırmalar önemli su kaynağı olan Büyük Melen Çayı ile doğru yönetilmesi gereken çayır ve mera alanlarının bir arada bulunduğu yerlerde yapılacaktır. Araştırma, hem alanın sürdürülebilir şekilde yönetilmesi hem de ülkemizde bu konuda yapılacak ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir." ifadelerini kullandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise proje yürütücüsü Palta ve ekibini tebrik etti.

"Üreten Üniversite" anlayışıyla ortaya konulan çabaların her geçen gün arttığına dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin hayallerini kurarak çıktığımız bu yolculukta tüm bileşenlerimizle birlikte önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Heyecanımızı her zaman diri tutuyor, bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak işler yapıyoruz. Bu alandaki yetkinliğimizi her geçen gün artırarak çıktı ve etki temelli sürece evrilmesi yönünde gayret gösteriyoruz."

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