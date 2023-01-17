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IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle, Amasra'da madencileri ziyaret etti

AA

IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle, Amasra'da madencileri ziyaret etti

BARTIN (AA) - IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle, Bartın'ın Amasra ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanlığına gelen Triangle, Şube Başkanı Ümit Çınar ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi.

Triangle, burada yaptığı konuşmada, Amasra'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden madenciler için üzgün olduklarını dile getirdi.

Madencilerin ekonominin bel kemiği olduğunu ifade eden Triangle, "Madencilerin olmadığı dünyada ne elektrik üretiminden ne enerjiden ne de ekonomiden bahsedebiliriz. Dolayısıyla onların yer altında yaptıkları işe, her gün çıkarttıkları kömüre ve katkılarına büyük saygı göstermemiz gerekiyor." dedi.

- "Teknolojiyi takip eden kurumuz"

Kaza sonrası çalışmalarla ilgili bilgiler veren Çınar, kazanın meydana geldiği alanda devam eden yangının son 20 günde alınan testler sonucu söndüğünün belirlendiğini aktararak, "Bekleme süresi bir ay ve bu süre dolduğunda bölgeyi açıp tekrar üretime geçeceğiz inşallah." diye konuştu.

Çınar, Amasra'nın teknolojiyi kullanma açısından birinci pilot bölge olduğuna değinerek, "Daha öncesinden tam mekanize, şu anda da yarı mekanize ayaklarımız var. Teknolojiyi takip eden kurumuz. Fakat yer altı kömür madenlerinde büyük çaba sarf ettiğimiz metan gazıyla mücadele etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Madende meydana gelen patlamanın sebebine ilişkin ise patlama alanı açılmadığı için net bilgiye ulaşılamadığını söyleyen Çınar, "Devletimizin hakimleri, savcıları ilk önce patlama bölgesine inecek. Net sonuçlara ondan sonra ulaşacağız. Ağır bedeller ödedik. Şu andan sonra daha teknolojik, daha disiplinli çalışılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Triangle, sendikal çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı toplantının ardından TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne geçerek yetkililerle görüştü, saha gezisi yaptı.

Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Triangle, kazada hayatını kaybeden bir işçinin ailesine de başsağlığı diledi.

Ziyaretlerde, IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve GMİS genel merkez yöneticileri de yer aldı.


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