Amasra'da limandaki usturmaçalara çarpan yolcu gemisi, onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürülecek

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BARTIN (AA) - Rusya'dan Bartın'ın Amasra ilçesine gelen ve şiddetli rüzgar nedeniyle limandaki usturmaçalara çarpan "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, onarım için İstanbul'daki Tuzla Tersanesi'ne götürülecek.

Sigorta şirketi yetkililerince, hasar tespit çalışması başlatılan geminin yolcularla seyrinin güvenli olmayacağı belirtildi.

Bunun üzerine gemideki 385 Rus yolcunun özel uçaklarla Soçi'ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Özel uçakların temin edilmesinin ardından yolcuların bugün ya da yarın Amasya Merzifon Havalimanı veya Zonguldak Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilmesi planlanıyor.

Geminin de pervanelerindeki hasarın onarılması için Tuzla Tersanesi'ne götürüleceği belirtildi.

Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Amasra'ya gelen yolcu gemisi, 18 Ocak'ta saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle limandaki usturmaçalara çarpmış, bir süre açıkta bekletildikten sonra limana demirleyen gemide hasar tespit çalışması başlatılmıştı.

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