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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Bartın'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Bartın'da konuştu:

BARTIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz, bu ülkeye 2019'da 'Martın sonu bahar.' demiştik. Mayısta da yazı getireceğiz; sıcak günler, güzel günler gelecek." dedi.

Torun, bir dizi ziyaret için geldiği Bartın'da, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Torun, ülkenin ekonomik buhran içinde olduğunu savundu.

Torun, iktidarın çeşitli kararlar ve ekonomiyle ilgili tedbirler almasına karşın piyasada bir iyileşme olmadığını öne sürerek, "Sadece süreci takip ediyoruz, her gün, gün geçtikçe kötüleşiyor. Bunun tek bir çaresi var; inşallah mayıs ayında iktidara geldiğimizde bu hatalı ekonomik kararları değiştireceğiz, halkın iktidarını kuracağız ve halkın satın alma gücünü artıracağız." diye konuştu.

Seçim sürecine girildiğine işaret eden Torun, bu süreçte milletin kararını vereceğini ve iktidarı belirleyeceğini kaydetti.

Torun, iktidara geldiklerinde ülkeye barışı, huzuru ve refahı getireceklerini söyledi.

Altılı masanın da kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Torun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"26'sında tekrar bir araya gelecekler ve 30'unda hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da şubat ayı içerisinde de mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı da altılı masa açıklayacak ve yolumuzu da güvenli şekilde devam edeceğiz. Sorunları nasıl çözeceğimizi, bu ülkeyi nasıl kalkındıracağımızı, geliştireceğimizi, nasıl barıştıracağımızı da tekrar ifade etmiş olacağız. Gelecek güzel olacak, o da hep birlikte olacak. Her şey çok güzel oldu İstanbul'da, Türkiye'de de çok güzel olacak. Biz, bu ülkeye 2019'da 'Martın sonu bahar.' demiştik. Mayısta da yazı getireceğiz; sıcak günler, güzel günler gelecek."

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı ve partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Torun'a, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve CHP İl Başkanı Selim Karakaş ile partililer eşlik etti.

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