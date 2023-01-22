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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kişi yaralı halde bulundu

AA

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kişi yaralı halde bulundu

BARTIN (AA) - Bartın'da hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta yaralı halde bulundu.

Eyüpoğlu köyünde oturan 73 yaşındaki Yaşar Dönmez, dün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlarını bulmak için ormanlık alana gitti. Yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Jandarma iz takip köpeği "Pati"nin de destek verdiği aramada, ekiplerin 16 saatlik çalışması sonucu Dönmez'e, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Düşme sonucu yaralanan Dönmez, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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