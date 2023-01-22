Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kişi yaralı halde bulundu

BARTIN (AA) - Bartın'da hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta yaralı halde bulundu.
Eyüpoğlu köyünde oturan 73 yaşındaki Yaşar Dönmez, dün akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlarını bulmak için ormanlık alana gitti. Yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Jandarma iz takip köpeği "Pati"nin de destek verdiği aramada, ekiplerin 16 saatlik çalışması sonucu Dönmez'e, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.
Düşme sonucu yaralanan Dönmez, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.