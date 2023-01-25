Bartın'da yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor

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BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince kent merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, çevreye duyarlı, kent estetiğine önem veren ve üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için yeni imar yolları açtıklarını, beton parke, sathi asfalt ve sıcak asfalt malzemelerle yol ile kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Çalışma ve iş planımız kapsamında ekiplerimiz Gölbucağı Mahallesi'nde parke taşlarla yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Üst yapısı ve altyapısıyla uzun yıllar sıkıntı yaşanmayacak daha da güzel ve modern görünüme sahip Bartın oluşturmak için tüm gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekiplerimiz yine Gecen Mahallesi'ndeki yan yollarda sathi kaplama asfalt ile yol düzenleme çalışması yaparak vatandaşlarımızın ulaşım kolaylığını sağlamış oldu."

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