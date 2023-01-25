Bartın Valisi Arslan ve Milletvekili Tunç'tan Regaip Kandili mesajı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı, üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandili'ne daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Regaip gecesinin, lütuf ve ihsanla dolu, çok iyi değerlendirilmesi gereken kıymetli bir gece olduğuna işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bizler bu gecede yüce Yaradan'a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde vicdan muhasebesi yapmalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip bu anlamlı günün iyilik ve güzelliklere vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek gecede ve devam eden mübarek aylarda birbirimize edeceğimiz duaların birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daha da artıracağına inanıyorum."



- "Kandil geceleri, kırgınlıkların giderildiği müstesna günlerdir"



Milletvekili Tunç da üç ayların ve kandil gecelerinin, birlik ve beraberliğin pekiştiği, manevi duyguların yoğunluk kazandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı zaman dilimi olan üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Üç aylar ve kandil geceleri, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu etrafında çarpan kalplerin, aynı hissiyatı paylaşan gönüllerin bir araya gelerek dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği müstesna günlerdir. Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek her zaman ihtiyaç duyduğumuz sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle milletimizin ve Bartınlı hemşehrilerimin Regaip Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.