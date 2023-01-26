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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ'dan Bartın Üniversitesine ziyaret

AA

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ'dan Bartın Üniversitesine ziyaret

BARTIN (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk konularındaki mevcut durumun aktarıldığı görüşmede, üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ülke gelişimine daha fazla katkı sunulması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

BARÜ Rektörü Uzun, yükseköğretim kurumlarının bulundukları ilin ve bölgenin kalkınması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, ihtisaslaşma çalışmalarıyla oluşturulan strateji ve işbirliği modelleri kapsamında tecrübe paylaşımının önemine değindi.

Ülke olarak 21. yüzyılın en önemli kavramlarından küreselleşmenin gerekliliklerini yerine getirirken, bu olgunun temel bileşenlerinden biri olan bölgesel kalkınma doğrultusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Uzun, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimiz, bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılmasını hedeflediği faaliyetleriyle ekonomik dinamiklerin gelişmesi ve bölgeyi tanıyan insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde büyük gayret göstermektedir. İşbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de bu yönde ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak geleceğimize değer katmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle nazik ilgileri için saygıdeğer rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a teşekkür ediyorum."

YOBÜ Rektörü Karadağ ise üniversitelerin bilgi ve inovasyon alışverişinin elde edilen kazanımları daha yukarılara taşıyacağını vurgulayarak, "Sürdürülebilir kalkınma noktasında üniversitelerimizin tüm paydaşlarıyla işbirliği içerisinde oluşturduğu etki, hızla yakın coğrafik bölgeye ve ülkeye yayılmaktadır. Bu noktada Bartın Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz ziyarette bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı paylaşılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Yakın ilgileri ve destekleri için değerli rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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