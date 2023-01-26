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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

AA

Bartın'da vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Hükümet Caddesi'ndeki etkinlikte Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye meclis üyeleri tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Akın, burada gazetecilere, her kandil gününde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Kandillerin kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olduğunu vurgulayan Akın, "Güzel 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz, önce ramazan ayına sonrasında Ramazan Bayramı'na erişmeyi nasip etsin. Bu güzel günlerin yüzü suyu hürmetine devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün halkımızın kandili mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'in de katıldığı etkinlikte, 2 bin 500 kişiye kandil simidi ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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