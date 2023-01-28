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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da yeniden okullu olan öğrenciler meslek de öğreniyor

AA

Bartın'da yeniden okullu olan öğrenciler meslek de öğreniyor

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da Milli Eğitim Bakanlığının projesiyle yeniden okullu olan öğrenciler, yarım kalan eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra yönlendirildikleri işletmelerde iş hayatına adım atıyor.

"Eğitime Yeniden Kazandırma" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda rehber öğretmenler, çeşitli sebeplerle ortaöğretime devam edemeyen öğrencileri tespit ederek evlerinde ziyaret ediyor.

Eğitime kazandırılan öğrencilerin, diplomalarını almaları ve istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim merkezlerine kaydı yapılıyor.

Bu kapsamda bir gün merkezde teorik eğitim alan 28 öğrenci, kalan günlerde ise istihdam edildikleri iş yerlerinde bunu pratiğe dökme imkanı buluyor.

- "Hem okuldan mezun olmalarını hem de meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, AA muhabirine, bazı öğrencilerin lise eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakabildiğini söyledi.

Acar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla saha inerek bu öğrencileri tespit etmeye başladıklarını aktararak, "İlimizde kayıt dışında çok fazla öğrencimiz yok ancak ulaştıklarımızın hem okuldan mezun olmalarını hem de meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Ev ziyaretleri gerçekleştirerek ailelerle de görüştüklerini dile getiren Acar, çocukları ilgi duydukları alanlara yönlendirdiklerini anlattı.

Acar, mesleki eğitim merkeziyle buluşturdukları öğrencilerin teorik eğitimi, alanda pratiğe dönüştürerek yapmak istedikleri meslekte deneyim kazandığını kaydetti.

Projenin önemine değinen Acar, "Mesleki eğitim merkezinde haftanın bir günü okuyan çocuklarımız diğer günlerde çalıştıkları esnafın yanında işlerine devam ederek gelir elde ediyor, lise öğrencimiz gibi diplomasını da alıyor. Ayrıca iş yeri açma belgesine sahip oluyor ve KOSGEB aracılığıyla da kendi işlerini de kurabiliyorlar." diye konuştu.

- Yeniden okullu olan öğrenciler mutlu

Elektrikçide çalışmaya başlayan 17 yaşındaki Berat Başkoşan, lise 2. sınıfta okulu bıraktığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ziyaretinin ardından mesleki eğitim merkezine kaydolduğunu dile getirerek, "Hem okula alıştım hem de okul sayesinde burada çalışmaya başladım. Burada elektrik tesisatı ve bilgisayar işleri yapıyorum. Çok mutluyum, kazancımı da elde etmiş oluyorum. Şu an yaptığım meslekle ilgili üniversite okumak ve kendi iş yerimi açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​İş yeri sahibi Muhammet Ceylan ise yaklaşık 2 aydır yanlarında çalışan öğrencinin çalışkan ve saygılı olduğunu, kısa zamanda da işinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ceylan, devletin kendilerine verdiği yüzde 50 destekle öğrencinin maaş ödemesini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kuaförde çalışan 18 yaşındaki Seda Nur Hezer, lise eğitimini çeşitli sebeplerle yarıda bıraktığını aktararak, proje sayesinde yeniden okulla buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Hezer, "Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak, güç verici. İleride de bu mesleğimi sürdürmek istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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