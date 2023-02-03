Ulus'ta üretim ve iş güvenliği tatbikatı düzenlendi

BARTIN (AA) - Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik üretim, iş güvenliği ve standardizasyon eğitimi tatbikatı gerçekleştirildi.



Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ulus Emirce Orman Emval Deposunda gerçekleştirilen tatbikatla, orman işçilerinin can ve mal emniyetinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Tatbikatta, iş güvenliği tedbirleri ve can güvenliğinin önemine dikkat çekildiği açıklamada, tatbikatta koruyucu elbiselerin, mutlaka kullanılması gerektiğine vurgu yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tatbikatta üretimle ilgili konularda da bilgilendirmeler yapılırken, konu uzmanları tarafından, damgada dikkat edilecek hususlar, standartlara uygunluk, kaliteli ve sınıf emval üretimi, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi, piyasanın istek ve talepleri de dikkate alınıp standardizasyona da dikkat edilerek, kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl sağlanacağı konularında uygulamalı olarak eğitimler verildi." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimlerin, diğer orman işletme müdürlüklerinde de devam edeceği bildirildi.

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