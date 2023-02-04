Ulus'ta muhtarlara yönelik eğitim düzenlendi

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde muhtarlara yönelik eğitim toplantısı yapıldı.
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında eğitimlerin verildiğini söyledi.
Eğitimlerle milli kültürün yabancılaşmaya ve sosyal yozlaşmaya karşı muhafaza edilmesi, gençlerin sosyal medya içeriklerinden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesinin amaçlandığını vurgulayan Kılıç, "Türk kültürümüzü yabancılaşmaya ve kültürel emperyalizme karşı korumamız gerekiyor. Yerli ve milli değerlerimizin mahalli olanı ihya ederek küresel seviyeye çıkarılması ve gelecek kuşaklara evrensel bir dille aktarılması gerekiyor." dedi.
Toplantıya, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.