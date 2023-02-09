Bartın'da dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

BARTIN (AA) - Bartın'da bir finans şirketine yönelik dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak banka ve kredi kurumları kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri iddiasıyla Bartın'da 12 ve İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda E.E, R.Ö, U.Ü, E.G, S.N.Ç, A.A, B.Ü, E.A, C.A, O.G, F.Y. ve H.P. isimli 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi sözleşmesi, vatandaşların kredi bilgileri olan ajanda, 1 adet çek, çok sayıda senet, başkalarına ait kredi kartları, çok sayıda sözleşme fesih belgesi, kredi kullandırım not kağıtları, 7 adet araç sözleşmesi, 10 adet futbolcu lisansı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 adet mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 6 kişiden C.A. ve O.G. tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla salıverildi, işlemleri devam eden 6 kişinin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.