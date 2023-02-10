Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile Bartın'da defnedildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elbistan ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Bartın'da toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren Davut (35) ve eşi Hidayet (32) ile çocukları Engin (11), Etkin (9) ve Tahsin Aktaş'ın (4) cenazeleri, memleketleri Kozcağız beldesi Köyyeri köyüne getirildi.

Anne, baba ve 3 çocukları için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

İlk depremde sağ kurtuldukları ve ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettikleri öğrenilen aile bireylerinin cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Aktaş ailesinin yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.