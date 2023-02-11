Bartın'da meslek liseliler depremzedeler için "roket soba" üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da meslek liseliler depremzedeler için "roket soba" üretiyor

AA

Bartın'da meslek liseliler depremzedeler için "roket soba" üretiyor

BARTIN (AA) - Bartın'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yemek pişirmesi için portatif "roket soba" üretimine başladı.

Bartın Mesleki Eğitim Merkezi ve Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin metal atölyesi alanında üretilen sobalar tamamlandıktan sonra bölgeye sevk edilecek.

Gönüllü vatandaşların da yer aldığı çalışma kapsamında, ayrıca yardımseverlerin gönderdiği odunlar da kesilerek çuvallanıyor.

Okulun metal teknolojisi öğretmeni Osman Koçer, gazetecilere, depremden hemen sonra çalışmalara başladıklarını söyledi.

Koçer, 200'ün üzerinde varil soba üreterek bölgeye gönderdiklerini aktararak, "Şu anda da deprem bölgesindeki insanların yemek pişirmeleri için odun kullanılan küçük roket sobalar yapıyoruz." dedi.

İdareci, öğretmen, öğrenci ve hayırseverlerle günde 10-12 saat hiç durmadan çalıştıklarını vurgulayan Koçer, "Bir nebze olsun katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ömür boyu devletten hizmet alıyoruz. Birkaç günlüğüne de olsa devletimizin bu zor gününde milletimize hizmet etmek bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Bartın'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi daha ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DA KREDİ DOLANDIRICILARINA OPERASYON
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA KREDİ DOLANDIRICILARINA ...
80 ton kivi, deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER 80 ton kivi, deprem bölgesine gönderildi
(Görüntülü)80 TON KİVİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)80 TON KİVİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ
(Görüntülü) DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN 5 KİŞİLİK AİLE TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN 5 KİŞİLİK ...
Elbistan'da enkazda kalan 5 kişilik aile toprağa verildi
YEREL HABERLER Elbistan'da enkazda kalan 5 kişilik aile toprağa ...
Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile Bartın'da defnedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden 5 kişilik ...
(Görüntülü) MESLEK LİSESİNDE FIRINA HER GÜN 15 BİN EKMEK DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MESLEK LİSESİNDE FIRINA HER GÜN 15 BİN ...
Bartın'da meslek liseliler deprem bölgesi için günde 15 bin ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Bartın'da meslek liseliler deprem bölgesi için günde ...
Bartın'da dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bartın'da dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi ...
(Görüntülü)MESLEK LİSESİNDE YAPILAN VARİL SOBALAR DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MESLEK LİSESİNDE YAPILAN VARİL SOBALAR ...
Meslek lisesinde yapılan varil sobalar deprem bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Meslek lisesinde yapılan varil sobalar deprem ...
Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor
YEREL HABERLER Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.