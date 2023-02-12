Hatay'da depremde hayatını kaybeden öğretmen Bartın'da defnedildi

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BARTIN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Bartın'da toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde öğretmen eşi Mustafa Kavlak ile yaşamını yitiren Cansu Kavlak'ın (27) cenazesi Çiftlik köyü Baklacıoğlu Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

6 aylık hamile olduğu öğrenilen öğretmen için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından Kavlak'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kavlak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile vatandaşlar katıldı.

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