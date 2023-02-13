Bartın Valisi Arslan, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile bazı kurumlarda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen 350 depremzede, Mehmet Efendi Öğrenci Yurdu, DSİ ve Orman İşletme Müdürlüğü misafirhanesi, öğretmenevi ve İl Özel İdaresi tesislerinde misafir ediliyor.



Depremzedeleri ziyaret eden Vali Arslan, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, her türlü ihtiyaç ve taleplerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Felaketin yaralarının birlik ve dayanışma içerisinde sarılacağını aktaran Arslan, vatandaşlar ve çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar da yer aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.