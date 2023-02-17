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Bartın'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Bartın'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak 82 kişinin yaklaşık 13 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Amasra ilçesinde kendisini bankacı olarak tanıtan H.Ü. isimli kadın, kar vaadiyle 82 kişiden 13 milyon 49 bin 350 lira para topladı.

Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin şikayeti üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla çalışma yapan polis ekipleri, H.Ü ve birlikte hareket ettiği tespit edilen erkek arkadaşı H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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