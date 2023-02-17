Bartın'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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BARTIN (AA) - Bartın'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak 82 kişinin yaklaşık 13 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Amasra ilçesinde kendisini bankacı olarak tanıtan H.Ü. isimli kadın, kar vaadiyle 82 kişiden 13 milyon 49 bin 350 lira para topladı.

Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin şikayeti üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla çalışma yapan polis ekipleri, H.Ü ve birlikte hareket ettiği tespit edilen erkek arkadaşı H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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