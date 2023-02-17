Bartın Üniversitesi depremden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatıyor

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ), Bartın Belediyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun iş birliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da her gün 10 bin kişiye mobil aşeviyle hizmet veriliyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ, Bartın Belediyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun iş birliğiyle Adıyaman'da aşevi kuruldu.
Bölgede arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerine katılan ekipler, doktor, hemşire, afetten etkilenen yaralılar, hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki aşevinde günde ortalama 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor.
BARÜ Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak koordinasyonundaki ekipler, mobil mutfaklarda hazırladıkları ikramları depremzedelere ulaştırıyor. Gün boyunca devam eden beslenme çalışmaya, BARÜ'den akademisyenler, idari personel ve öğrenciler de destek veriyor.